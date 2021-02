Jardel aprova o “ágil” Pepê

Mário Jardel aprova a contratação de Pepê por parte do FC Porto e comparou-o a Everton, do Benfica. "Pepê é mais ágil, mas tem muitas das características do Everton. Tem potencial para ser vendido por muito dinheiro", disse, em declarações ao jornalista luso-francês Rémi Martins. Pepê saiu tocado da vitória do Grémio por 1-0, ontem, frente ao At. Paranaense.