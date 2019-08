Jefferson alvo de sondagem

O FC Porto recolheu informações sobre Jefferson, lateral-esquerdo do Goiás, noticiou ontem o Lance, do Brasil. O defesa é um alvo de mercado do Leganés e recebeu recentemente uma proposta do Ludogorets, da Bulgária, que, segundo a mesma notícia, está disposto a pagar 1,5 milhões de euros (70% do passe).