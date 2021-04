Jemerson novamente apontado ao FC Porto

O nome de Jemerson foi ontem apontado ao FC Porto pela imprensa brasileira, repetindo-se um rumor que já existiu em anos anteriores. Desta vez, a informação é sustentada com o facto de o central, de 28 anos, se encontrar a poucos meses de terminar o contrato que o liga ao Corinthians, ficando, assim, livre para decidir o futuro.

S egundo escreve o portal brasileiro ‘Torcedores’, os dragões são um de vários emblemas atentos à situação de um jogador agenciado por Giuliano Bertolucci, empresário com boas relações na SAD azul e branca e que teve mão na recente contratação de Pepê.

Depois de vários anos ligado ao Monaco, Jemerson pode ter no FC Porto uma porta de regresso à Europa, depois de ter rumado no final do ano passado ao Corinthians, emblema que o queria manter no plantel mas que não terá condições financeiras para o fazer.