Jesualdo Ferreira: «O Lucho e o Bruno Alves eram dois treinadores dentro do campo»

Lucho González e Bruno Alves foram os dois convidados da edição do "FC Porto em casa" deste domingo, na FC Porto TV, num reencontro que teve uma surpresa pelo meio: o aparecimento de Jesualdo Ferreira, técnico que conduziu o FC Porto ao último tetracampeonato.





Os dois não esconderam a satisfação de rever o antigo treinador e também não disfarçaram a alegria quando foram muito elogiados pelo agora líder do Santos, do Brasil. Isto porque, quando questionado se ambos podiam vir a ser treinadores, Jesualdo não hesitou em dizer que sim, visto que, na sua ótica, os dois jogadores têm capacidade para isso."Vocês já eram os dois treinadores dentro do campo. Porque foram capazes de perceber como orientar uma equipa. E isso permite-vos aspirar a serem treinadores e dos bons. Aprender o jogo é a primeira coisa que um treinador tem de ter para instruir os seus jogadores. Lucho, tens tudo para seres grande treinador. Há uma coisa que tu já tens: liderança. Quando cheguei havia um capitão (o Vítor baia, que não jogava) e um subcapitão, que era o Pedro Emanuel, que também estava fora. Fui ter contigo e disse que ias ser capitão. Tu não querias. E eu disse que se não quisseses não jogavas. Então quiseste. E foste um grande capitão. Sem levantar a voz, sem impor, sendo líder. O Bruno foi a seguir. E ninguém o via como capitão, porque era mau. E foi. E como central ele tinha uma coisa que faz toda a diferença: níveis de concentração elevados. Podes transmitir isso para os teus jogadores. Estão aqui dois grandes treinadores", apontou, antes de lembrar com saudade a passagem pela Invicta."Foram quatro anos de grande felicidade, fundamentalmente pelos jogadores que tive. Pela felicidade de poder contactar com grandes jogadores e tudo gente que acreditava que era possível fazer. Grande parte dos jogadores do FCP que chegaram onde chegaram foi porque acreditaram que era possível. Isso é apanágio dos campeões. Os campeões acreditam até ao fim. Eram campeões. No campo e na vida. A marca do FC Porto vai-se manter com eles. E eles em mim. Ainda vou vendo algumas coisas, pensando no que fiz e não fiz, mas mantendo um carinho grande pelos meus jogadores. Todos os que estiveram nas vitórias estiveram sempre à frente. Sou capaz de seguir todos os que estiveram comigo no FC Porto. Sinto-me treinador deles e sinto-me a ganhar o que eles ganham", referiu.