Jesús Corona convocado para jogos do México com Bermudas e Panamá

Jesús Corona, extremo do FC Porto, foi convocado, esta sexta-feira, para a seleção de futebol do México, que vai defrontar Bermudas e Panamá, em jogos do grupo B da Liga das Nações A da CONCACAF.O mexicano, de 26 anos, é um dos 25 jogadores chamados pelo selecionador Gerardo Martino para a dupla jornada da seleção mexicana, que jogam nas Bermudas a 11 de outubro e, quatro dias depois, recebem os panamianos, na Cidade do México.Na quinta-feira, o jogador 'azteca' falhou a partida do FC Porto em Roterdão, com o Feyenoord, para a Liga Europa, devido a problemas musculares.Além de Corona, constam da lista de convocados do México os ex-atletas dos portistas Héctor Herrera e Raúl Gudiño.O México ainda não disputou qualquer jogo no grupo B da Liga das Nações A da CONCACAF, enquanto Bermudas e Panamá somam três pontos cada, depois de já se terem defrontado entre si duas vezes.