Jesús Corona é lateral-talismã

O posicionamento de Jesús Corona é uma das dúvidas em torno da equipa que Sérgio Conceição vai apresentar no clássico de Alvalade, mas à primeira vista tudo leva a crer que o internacional mexicano vá entrar no lado direito da defesa. Corona tem alternado entre ala e a lateral e tem dado boas respostas em qualquer uma das funções, muito embora ainda não tenha marcado um golo, situação anormal desde que chegou ao clube.

Partindo do princípio que o técnico vai avançar com uma equipa ofensiva e uma abordagem muito idêntica à que teve na Luz, é provável que o mexicano, de 26 anos, surja a partir da defesa. Foi aí que defrontou o Benfica, na 3ª jornada, e com bons resultados. A única vez que Corona jogou a lateral em clássicos e encontros europeus foi favorável à equipa, não estranhando por isso que a fórmula seja repetida no duelo de Alvalade.