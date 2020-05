Jesús Corona enviou bens essenciais para os habitantes da sua cidade natal no México

Jesús Corona, extremo mexicano do FC Porto, contribuiu com bens alimentares e higiénicos para apoiar as pessoas mais afetadas pela Covid-19, em Hermosillo, a sua terra natal. O jogador decidiu ajudar os conterrâneos neste momento difícil e deixou uma mensagem de esperança.





¡APLAUSOS A TECATITO!



Jesús 'Tecatito' Corona mandó despensas básicas a su ciudad natal Hermosillo, Sonora pic.twitter.com/SrU39lbHgb — Analistas (@_Analistas) May 2, 2020

"Envio o meu apoio para que juntos possamos ultrapassar isto. Vamos, México! Vamos, Hermosillo!", escreveu Tecatito, numa mensagem que acompanhava os sacos com os bens essenciais para os habitantes daquela região.







O gesto de Corona foi divulgado nas redes sociais e foram várias as pessoas a deixar elogios ao mexicano.