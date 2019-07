Jesús Corona: «Queremos o que é nosso»

De regresso aos treinos do FC Porto, Jesús Corona expressou a sua vontade de começar a trabalhar forte em busca dos objetivos dos dragões para a nova temporada, a começar desde logo pela conquista do título de campeão nacional. Já de baterias recarregadas, o extremo assume que esta fase da temporada é essencial para o sucesso que espera alcançar, prometendo desde já aplicação máxima para conseguir alcançar os objetivos."Depois de desfrutar as férias no México, com a minha família, estou muito feliz por regressar aos trabalhos e iniciar este esforço para atingirmos os nossos objetivos. Temos de estar conscientes de que vai ser um esforço extra, teremos que dar aquele extra para chegarmos bem ao que aí vem", começou por dizer o mexicano, de 26 anos.Um esforço extra para atacar o grande objetivo, a Liga NOS. "Está claro que é o que queremos. Queremos o que é nosso e temos de trabalhar muito para o conseguir."A finalizar, Corona expressou a sua vontade de que 2019/20 seja melhor do que a época passada no plano individual. "Vou em busca de fazer melhores números que no ano passado. É isso que tentarei fazer e é isso que cada um deve fazer para cada um contribuir com o seu grão de areia."