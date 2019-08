João Costa deixa FC Porto e ruma ao futebol espanhol

O Club Deportivo Mirandés anunciou esta quarta-feira, através do seu site oficial, ter assegurado a contratação do guarda-redes português João Costa, numa transferência efetuada a custo zero, isto depois de o guardião de 23 anos ter chegado a acordo com o FC Porto a rescisão do contrato que ligava as duas partes.





Formado nos dragões, João Costa cumpriu dois empréstimos nas duas últimas temporadas, primeiro ao Gil Vicente e depois ao Cartagena, saíndo agora em definitivo da equipa azul e branca para representar um conjunto da Segunda División.