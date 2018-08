O FC Porto cedeu o guardião João Costa aos espanhóis do FC Cartagena, da Segunda Divisão B daquele país, segundo confirmou este sábado o emblema da região de Murcia. De acordo com o emblema espanhol, o guardião de 22 anos ruma a Espanha a título de empréstimo até final da presente temporada.Esta é a segunda cedência consecutiva para o guarda-redes, que no ano passado esteve no Gil Vicente na segunda metade da temporada.

Autor: Fábio Lima