João Mário chamado ao treino do FC Porto

João Mário foi a grande novidade da sessão de treinos do FC Porto desta quinta-feira. O extremo da equipa B foi chamado aos trabalhos da equipa por Sérgio Conceição e trabalhou com o grupo em vésperas de jogo com o Rio Ave.





De resto, o técnico não pode aindar contar com Vítor Ferreira (tratamento e ginásio), Luis Díaz (tratamento) e Zé Luís (tratamento).Os dragões voltam a treinar esta sexta-feira, pelas 11 horas.