João Mário confiante em relação à pandemia: «Vamos continuar todos bem»

João Mário, extremo de 20 anos do FC Porto, sente-se tranquilo em relação à pandemia do coronavírus. Em declarações à FC Porto TV, o jovem lembrou o cuidado tido por todos os elementos dos dragões.





"Não tenho receios em relação à Covid-19. Com todas as restrições e cuidados que estamos a ter e a respeitar, acho que vamos todos continuar bem", afirmou João Mário.O atacante abordou ainda o regresso aos treinos no relvado. "Regressar aos treinos depois da quarentena foi bom, porque significa que as coisas correram de forma positiva para o regresso do futebol. Voltar ao Olival e poder ver que estava tudo bem com as pessoas com quem estava todos os dias foi bastante positivo também", disse.