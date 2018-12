João Mário e Fábio Vieira renovam até 2022

O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, as renovações de João Mário, avançado da equipa B, e de Fábio Vieira, médio dos sub-19, que estenderam contrato até 2022.A dupla, de 18 anos, assumiu estar muito satisfeita com esta renovação. "Estou muito feliz com esta renovação, pois é sinal de que o FC Porto confia em mim e acredita no meu potencial e na minha qualidade. Espero poder contribuir para ajuda a equipa a concretizar os objetivos. Quero continuar a mostrar o meu valor para um dia chegar à equipa principal", disse João Mário, em declarações aos meios oficiais do clube, um sentimento partilhado por Fábio Vieira."É um sentimento único, pois é algo que já ambicionava. Estou muito feliz com esta renovação e espero concretizar todos os objetivos, tanto individuais como coletivos. Agora quero continuar a trabalhar para ajudar a minha a equipa e sermos cada vez mais fortes. Queremos ser campeões nacionais", referiu o médio.