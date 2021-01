João Mário nas nuvens

Ao 12º jogo com a camisola da equipa principal do FC Porto, eis que chegou o tão desejado golo para João Mário. O jovem formado nos dragões teve uma noite para não mais esquecer em Famalicão e ontem, naturalmente, foi até às redes sociais comentar o feito.

“Mais três... e continuamos na luta! Muito feliz também pelo meu primeiro golo na 1ª Liga ao serviço deste enorme clube”, escreveu o extremo na sua conta de Instagram, recebendo de imediato uma série de respostas dos colegas de equipa, atuais e do passado. “Parabéns João”, escreveu Diogo Leite, ao passo que Vitinha, atualmente no Wolverhampton, comentou com um “siiiiiiuuuuuuuuuu!” bem à imagem de Cristiano Ronaldo. Por fim, Evanilson ficou com a reação mais expressiva: “Parabéns irmão, merece demais!”

O FC Porto também partilhou o golo de João Mário nas suas redes sociais, pedindo aos seguidores que escolhessem um emoji para o definir. Os comentários foram muitos e variados, sendo que houve um que saltou à vista: Miguel Layún, antigo lateral dos dragões, reagiu com três cabeças a ‘explodir’, num emoji utilizado normalmente para coisas que não são propriamente comuns.