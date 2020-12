João Mário: «O sonho continua, agora rumo aos oitavos-de-final»

João Mário deu os parabéns a todos os companheiros de equipa após o FC Porto concluir a fase de grupos da Liga dos Campeões com mais um triunfo, desta feita sobre o Olympiacos, por 2-0.





"Objetivo de somar mais três pontos conseguido. Grande jogo, grande espírito de equipa e sacrifício quando foi preciso defender. Estamos de parabéns. O sonho continua, agora rumo aos oitavos de final. Trabalhei para merecer esta oportunidade e agora resta-me continuar a trabalhar para manter a confiança. Grupo está confiante. Nota-se no desempenho. Série bastante intensa pela frente, mas vamos trabalhar para somar triunfos em todas as competições. Se continuarmos unidos torna-se mais fácil alcançar objetivo", apontou o médio portista, em declarações no final do encontro.