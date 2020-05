João Mário segue firme na equipa principal

O extremo João Mário continua a somar pontos junto de Sérgio Conceição e ainda ontem teve oportunidade de jogar novamente pela equipa principal no treino conjunto realizado frente à equipa B, formação onde fez os primeiros dois terços da época. O Estádio do Dragão serviu pela segunda vez de palco à preparação da equipa principal, que continua a trabalhar com vista à reta final do campeonato e, para além de João Mário, também Fábio Vieira, outro produto da formação secundária dos dragões, esteve com os mais velhos.

O único ausente no relvado foi Iván Marcano, que, como se sabe, só regressará à competição lá para o final do ano, devido à rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito que contraiu no treino da passada quinta-feira. Hoje, o plantel cumpre um dia de folga, voltando ao ativo amanhã, dia em que se iniciará mais uma semana de trabalho com vista ao confronto com o Famalicão, a 3 de junho.