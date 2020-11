João Mário: «Tento mostrar o que valho para merecer mais minutos»

João Mário voltou esta noite a ter minutos na equipa do FC Porto, sendo lançado já nos descontos do triunfo (3-1) sobre o Portimonense. Após a partida, o jovem médio destacou a importância da vitória e sublinhou que trabalha todos os dias para poder ser opção.



"É sempre bom somar três pontos naquilo que é a corrida do título. Não entrámos bem, mas fomos melhorando, criando oportunidades e chegámos à vitória. Esse era o nosso objetiv. O meu objetivo é dar tudo por esta equipa, sou mais um para ajudar. Tento mostrar o que valho para merecer sempre mais minutos", afirmou, ao Porto Canal.



Vitória importante antes da paragem para as seleções?





"É sempre bom trabalhar em cima de vitórias. Agora temos de descansar e continuar no rumo das vitórias."