João Paulo Rebelo volta ao caso Marega e destaca Autoridade de Prevenção Contra a Violência no Desporto

O caso de racismo a envolver Marega, em Guimarães, na época passada, voltou a ser abordado por João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. O alto representante governamental salienta que esse processo decorreu normalmente nas instâncias competentes que o guverno tutela e salienta que a criação da Autoridade de Prevenção Contra a Violência no Desporto foi fundamental.





"Esse caso, na Secretaria de Estado Da Juventude e do Desporto e nas demais autoridades que o governo tutela, decorreu de forma absolutamente normal. Nas outras instâncias, ainda decorre. Neste capítulo, a criação da Autoridade de Prevenção Contra a Violência no Desporto foi fundamental para punir aqueles que não se inserem nos valores que queremos no desporto", disse.