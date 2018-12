João Pedro lesiona-se ao serviço do FC Porto B

João Pedro saiu lesionado do jogo do FC Porto B diante do Sp. Covilhã , na manhã deste sábado, apresentando algum desconforto na parte lateral do joelho.O brasileiro caiu no relvado pela primeira vez aos 30 minutos e saiu para ser assistido, regressando quase de imediato ao encontro para a derradeira tentativa. No entanto, a dor era visível e o defesa-direito voltaria a pedir a entrada da equipa médica aos 37', desta vez para sair em definitivo, dando o lugar a Musa.Uma situação para o departamento médico do FC Porto reavaliar nos próximos dias, altura em que deve ser conhecido o tipo de lesão e a sua verdadeira extensão.