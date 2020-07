João Pedro Sousa deixa mensagem ao FC Porto: «Parabéns pelo título conquistado»

João Pedro Sousa deu início à conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Boavista com uma mensagem de parabéns ao FC Porto. O técnico do Famalicão não ficou indiferente à conquista do título por parte dos dragões e enviou votos de felicidades a toda a estrutura portista.





"Antes de responder às questões, gostaria de dar os parabéns ao FC Porto pelo título conquistado. Parabéns ao Sérgio Conceição, ao presidente, à estrutura e aos adeptos", disse o técnico famalicense.