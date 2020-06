João Pedro Sousa e Sérgio Conceição trocam abraço antes do jogo entre Paços e FC Porto

Sérgio Conceição e Pepa destacaram-se aquando da entrada das equipas em campo para o apito inicial. Os dois técnicos aproximaram-se, trocaram algumas palavras e terminaram a conversa com um abraço.

Gesto de fair play e respeito que deu o mote para a partida, com os respetivos bancos, ainda que claramente irrequietos, a não entrarem em diálogo direto, nomeadamente os dois treinadores. O único momento de maior tensão aconteceu aos 51 minutos, quando o P. Ferreira pediu penálti por suposta mão de Manafá na bola, e que resultou na expulsão do banco do vice-presidente, Jaime Sousa.