João Pinto elogia mística de Conceição: «Que tenha muito sucesso no FC Porto»

Um despique em jeito de brincadeira entre João Pinto e Sérgio Conceição, sobre quem era melhor no teste "Yoyo", foi o mote para que o atual técnico dos dragões entrasse no programa "FC Porto em Casa" dedicado ao antigo capitão, juntando-se às presenças do ex-defesa e também de Jorge Costa.





‘Picardias’ à parte, a entrada do atual treinador despoletou uma troca de elogios de parte a parte. Do lado de João Pinto veio um parecer positivo sobre Sérgio Conceição e sobre a mística que o técnico, na ótica do antigo lateral, coloca no atual plantel."Na equipa do FC Porto de hoje em dia, quem tem a mística é o treinador. É a pessoa que mais vive e isso nota-se em campo. Faço votos para que tenha sucesso e espero que seja no FC Porto", apontou João Pinto, gerando sorrisos em Sérgio Conceição e resgatando depois a brincadeira, já com Jorge Costa à mistura."Esses dois só brilharam porque jogaram um ao meu lado e outro à minha frente. Se não não brilhavam. Quando jogava no Felgueiras, para o Sérgio, era o sr. João. Quando veio para a minha frente disse-me várias vezes que se jogasse sempre comigo atrás era o melhor do Mundo", atirou.