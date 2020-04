João Pinto lembra estreia contra o Benfica: «Entrei e mandei logo duas ou três sarrafadas»

João Pinto esteve 16 temporadas ligadas ao FC Porto e, por essa razão, tem múltiplas histórias para contar da etapa em que esteve nos dragões. No entanto, há uma em particular que ficou sempre na memória: a estreia, contra o Benfica.





Uma recordação que partilhou, este sábado, no programa "FC Porto em Casa", da FC Porto TV. "Não sei se foi o Adelino Teixeira ou o Jaime Pacheco que se magoou. Eu entrei e mandei logo duas ou três sarrafadas a quem aparecia pela frente. No final, o Stessl, o treinador, disse que tinha gostado. No jogo a seguir ganhámos 4-1 e também fui para o banco. Ao intervalo alguém se magoou e voltei a entrar. A partir daí joguei mais vezes, mas depois deixei de ser convocado e nunca fui aposta", lembrou.Entretanto, Herman Stessl deixou o comando técnico e chegou José Maria Pedroto. Numa fase inicial, João Pinto esteve para ser dispensado, mas houve um treino que mudou tudo. "Quando veio o senhor Pedroto, estava para ser dispensado. Fui ao balneário falar com ele e estava a lá o Ferreirinha, o treinador do Paços de Fereira e o senhor Pedro disse-me que ia para lá e que iam estar em cima de mim. Só que entretanto o Pedroto chega ao treino, dá a equipa e diz que do outro lado ia jogar o miúdo, que era eu. Pensei: 'Então sou dispensado e ainda vou treinar?'. Nesse treino, lembro-me que eu e o Jaime disputámos a bola e eu dei-lhe uma porrada do caraças. O senhor Pedroto virou-se para ele e disse que eu qualquer dia lhes ia ao traseiro. No final do treino, o senhor Pedroto disse que já não ia ser dispensado, que ficava cá. Passado um mês, fui convocado contra o Salgueiros, em Vidal Pinheiro. Ele levava um ou dois a mais e começou a dar a equipa e no lado esquerdo disse que ia jogar o miúdo, eu. Correu bem o jogo, o Inácio magoou-se, depois o Gabriel e passei para o lado direito. Nunca mais saí", recordou.