João Pinto recorda Pedroto: «Era mesmo alguém à frente do seu tempo»

João Pinto recordou a passagem de Pedroto pelo FC Porto e não teve dúvidas em classificar o antigo treinador como alguém "à frente do seu tempo".





"Um dia cheguei à beira do Pedroto e ele fez-me uma ou duas perguntas. E eu disse qualquer coisa e acrescentei um 'você'. E ele disse: 'Você?' A partir daí foi sempre o sr. Pedroto. Punha-nos em sentido, defendia os jogadores, era amigo. Sabíamos que com ele quando era para treinar, era para treinar, e quando era para brincar, era para brincar. Mas também sabíamos que quando entrávamos nas Antas era para trabalhar. Na altura já dizíamos que ele estava adiantado ao tempo dele. Ele dava a palestra antes do jogo e ele dizia o que se ia passar na primeira e na segunda parte. E acontecia. Ele dizia tudo o que ia acontecer e acontecia. Era uma pessoa muito à frente do tempo dele", recordou, em declarações à FC Porto TV.