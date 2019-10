João Pinto: «Vai ser uma eliminatória difícil»

O FC Porto, finalista vencido da última edição da prova, que conquistou 16 vezes, recebe a formação setubalense nos 16 avos de final da Taça, cujos jogos estão agendados para o fim de semana de 24 de novembro.O representante dos dragões, João Pinto, afirmou que o Vitória de Setúbal será um adversário difícil, mas destacou a ambição dos dragões em chegar "o mais longe possível" e ganhar todas as provas."Penso que irá ser uma eliminatória difícil. Em todas as provas que o FC Porto entra é para ir o mais longe possível e ganhá-las, respeitando os adversários da mesma forma. Vamos com uma crença muito grande para passar à fase seguinte", afirmou.Apesar de o adversário ser da Liga NOS, João Pinto confessou que na Taça de Portugal não há equipas "mais fáceis", destacando a importância de jogar no estádio do Dragão."Jogar em casa é importante, contra uma equipa da I Liga que tem história na Taça. Quando há sorteios, não há equipas mais fáceis, nem mais difíceis. Só um FC Porto muito bom consegue passar à fase seguinte", explicou.Sporting de Braga e Gil Vicente protagonizam o outro embate entre equipas do principal escalão, enquanto o Alverca, do CP e que eliminou o Sporting, detentor do troféu, vai visitar o Rio Ave.