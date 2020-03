João Rafael Koehler desiste das eleições do FC Porto: «Não sinto ter conseguido reunir as condições»

Depois de ter criticado a atual gestão da SAD dos dragões, João Rafael Koehler não vai avançar para a corrida à presidência do FC Porto. Em comunicado emitido esta terça-feira o empresário esclarece os motivos na base da decisão, tomada após consultar várias personalidades ligadas ao clube.





"Não sinto ter conseguido reunir as condições para ser candidato a Presidente do Futebol Clube do Porto", esclareceu João Rafael Koehler."Falei com as forças vivas do clube, sócios, ex-dirigentes, ex-treinadores, autarcas da cidade, comentadores, acionistas, até alguns que sempre se perfilaram como futuros dirigentes. Ninguém quis dar a cara, preferindo o sentido de oportunidade tático do silêncio, colocando os seus interesses pessoais em primeiro lugar e só depois os do clube", justificou o empresário, que volta a reforçar as críticas à atual situação do clube: "Temos hoje o Futebol Clube do Porto com menos dinheiro, vergado futebolisticamente na Europa e condicionado em Portugal pela influência do principal rival."Koehler volta a reforçar que o futuro do clube está hipotecado. "Dei a cara e dei voz aquilo quenmuitos diziam em surdina, discordando do caminho percorrido no último mandato, com o distanciamento do presidente da gestão do clube e o papel da SAD na gestão do mesmo, que se traduziu em fracos resultados desportivos e muito más finanças, que hipotecam o clube para o futuro.""Concorrer por concorrer, para ter protagonismo, não faz o meu género, não tenho essa vocação", assume João Rafael Koehler na mesma nota, onde garantiu que vai "criar um fórum alargado de reflexão pelo Futuro do Futebol Clube do Porto". "Criámos agora um fórum assente em plataformas digitais, aberto a todos e com o objetivo de dar contributos para o futuro do clube. Podem segui-lo desde já no Facebook procurando 'FC Porto com futuro'", explicou o empresário.