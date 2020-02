João Rafael Koehler e a candidatura à presidência do FC Porto: «Fui sondado mas não aceitei»

João Rafael Koehler confirmou o convite, noticiado por Record, que lhe foi formalizado por um grupo de sócios do FC Porto para avançar com uma candidatura à presidência do clube, mas assume que esta possibilidade não está nos seus horizontes a breve trecho.





Ao que o nosso jornal apurou, João Rafael Koehler passou o dia em reuniões relacionadas com os seus compromissos profissionais, estando de partida para o estrangeiro, tendo sido surpreendido pela dimensão adquirida pelo impacto da revelação do nosso jornal, que identificou o empresário como nome desafiado a encabeçar uma alternativa a Pinto da Costa."É verdade que fui sondado, mas não aceitei. E, por outro lado, ainda nem sequer há eleições marcadas", começou por esclarecer o próprio João Rafael Koehler, a"Se fiquei surpreendido por ter sido desafiado a dar esse passo? Nunca me passou pela cabeça candidatar-me à presidência. Sou apenas um sócio, acionista, adepto e investidor do FC Porto quando o FC Porto precisa. Não sou mais nada", concluiu o sócio dos azuis e brancos, investidor que mais recentemente ganhou protagonismo televisivo ao participar no programa Shark Tank.