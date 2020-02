João Rafael Koehler pode ser alternativa a Pinto da Costa

João Rafael Koehler pode vir a apresentar-se como alternativa a Pinto da Costa no próximo ato eleitoral do FC Porto. Esta possibilidade surge do desafio que lhe foi colocado por um grupo de sócios, tem ganho expressão ao longo dos últimos dias e agora com especial ênfase das redes sociais.





, fonte do grupo de sócios não confirmou qualquer nome, mas admitiu que tanto a equipa de trabalho como o eventual candidato desafiado encontram-se neste momento em reflexão, inclusive porque até ao momento ainda não foi anunciada a data da assembleia eleitoral e até lá haverá vários trâmites a cumprir.Licenciado em direito, João Rafael Koehler é um empresário de 48 anos. Foi presidente da ANJE, Associação Nacional de Jovens Empresários, e atualmente é investidor em negócios tecnológicos, retalho e de consultoria.