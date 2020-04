João Rafael Koehler: «SAD do FC Porto não tinha possibilidades de fazer reembolso em junho»

João Rafael Koehler, empresário que chegou a ponderar candidatar-se à presidência do FC Porto, viu com naturalidade a decisão da SAD de adiar por um ano o pagamento do empréstimo obrigacionista que vencia no próximo mês de junho, face aos efeitos provocados pelo coronavírus.





"É óbvio, já era uma decisão esperada, face à ausência de receitas nesta altura. A SAD não tinha possibilidades de fazer esse reembolso em junho, tendo em conta o atual contexto nacional e mundial", referiu João Rafael Koehler, em declarações a Record, ele que tem sido muito crítico da gestão financeira da SAD.Recorde-se que a administração portista solicitou aos subscritores do empréstimo obrigacionista que acabava em junho o adiamento do reembolso das obrigações para 9 de junho de 2021, embora tenha deixado em aberto a possibilidade desse reembolso vir a executar-se em data anterior.