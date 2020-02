Joaquim Evangelista: «Tudo farei para ajudar a combater esta vergonha»

Joaquim Evangelista também já reagiu ao sucedido com Moussa Marega no encontro entre V. Guimarães e FC Porto, considerando os insultos de que o avançado foi alvo como um "ataque à dignidade humana, ao desporto, ao nosso modo de vida". O líder do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol enalteceu ainda a atitude do jogador perante aquilo que viveu em campo.





"Inaceitável o que se passou hoje [ontem] em Guimarães! Um ataque à dignidade humana, ao desporto, ao nosso modo de vida! Marega foi determinado, corajoso, ao não pactuar com os insultos, é um exemplo a seguir! Só desta forma é possível erradicar este fenómeno! No que depender de mim tudo farei para ajudar a combater esta vergonha e afastar estes energúmenos do desporto! Uma palavra de respeito e solidariedade para o Marega, os jogadores de futebol estão do teu lado! Vamos vencer este jogo, força meu amigo!", declarou.