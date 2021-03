Joe Cole vê FC Porto a jogar 'ao estilo das equipas de Simeone': «Chelsea tem de assumir favoritismo»

Se a imprensa inglesa fez a festa com o sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões que ditou o reencontro entre FC Porto e Chelsea, os comentadores aplaudiram também. Joe Cole, antigo jogador dos blues, foi um deles.





"Todos queriam o FC Porto. Eles venceram, naquela noite, uma equipa muito pobre da Juventus. O FC Porto esteve bem e mostrou muita união. Jogaram muito ao estilo das equipas de Diego Simeone. Pepe esteve magnífico, mas tem 38 anos. O Chelsea, com o plantel que tem e com o momento atual, tem de assumir o favoritismo. Eles devem ficar satisfeitos com o sorteio, com toda a certeza. Com o Tuchel, o Chelsea parece uma equipa sólida e junta. Isso é muito importante", afirmou Joe Cole na BT Sport.