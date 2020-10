"Jogadas de avaliação dúbia" e antijogo do Marítimo sem "surpresa": FC Porto avalia derrota

O Marítimo fez história ontem no Estádio do Dragão: primeiro triunfo dos madeirenses para o campeonato no historial dos 41 jogos disputados em casa do FC Porto (2-3). Este domingo, avaliando o encontro que contou com arbitragem de Rui Costa, os dragões avaliaram o jogo e apontaram ao "antijogo" do Marítimo.





"Segundo o treinador, o resultado explica-se pela falta de 'eficácia defensiva' aliada à 'passividade com bola' da primeira parte e ao desperdício de oportunidades da segunda. Houve também 'vários lances que deixaram muitas dúvidas', num encontro inevitavelmente marcado pelo antijogo praticado pelo Marítimo, que não constituiu surpresa. Entre as jogadas de avaliação dúbia que podiam ter contribuído para outro resultado conta-se um possível golo de Sérgio Oliveira, em que não é claro se a bola ultrapassou ou não completamente a linha de baliza. Menos dúvidas oferece a irregularidade da defesa de Amir a um penálti cobrado por Alex Telles: no momento do remate, o guarda-redes não cumpria a regra de ter pelo menos um dos pés sobre a linha", pode ler-se na newsletter 'Dragões Diário'.