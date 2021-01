Jogadores do FC Porto desiludidos: eliminação da Allianz Cup custou

O FC Porto continua sem conseguir vencer a Taça da Liga e o desagrado da formação azul e branca foi bem visível no final da partida. Os primeiros sinais de desilusão chegaram logo após o segundo golo de Jovane Cabral, tendo Diogo Costa ficado no relvado a abanar a cabeça em sinal de negação e Marko Grujic levado as mãos à cabeça. Por seu lado, Sérgio Conceição exibiu um semblante carregado e ficou quase petrificado sentado no banco de suplentes.

Já depois do apito final do árbitro João Pinheiro, na habitual roda que os dragões fazem em todos os encontros, o técnico Sérgio Conceição mostrou-se exaltado e teve um discurso duro para com os seus jogadores. O regresso aos balneários foi feito com quase todos os elementos dos azuis e brancos claramente cabisbaixos.