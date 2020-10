Jogadores do FC Porto nas seleções: Zaidu queixoso e Corona a marcar

Uma vez mais titular pela seleção nigeriana, Zaidu deixou a partida da sua seleção frente à Tunísia (1-1) com queixas físicas. À passagem dos 65 minutos, o lateral-esquerdo foi substituído depois de ter alongado a perna direita por aparentes cãibras e, num segundo momento, por ter sinalizado um desconforto na virilha da mesma perna. A situação não deverá inspirar grandes cuidados, mas, ainda assim, o canhoto terá de ser reavaliado quando chegar ao Olival. Também a representar o seu país durante o dia de ontem, Tecatito Corona foi o destaque do México no empate (2-2) com a Argélia – o ex-dragão Brahimi também foi titular nos africanos. Na sequência de uma rápida transição ofensiva, Corona chegou ao golo inaugural com um bonito chapéu na cara do guardião adversário.

De resto, Taremi (Irão) e Loum (Senegal) viram os jogos das respetivas seleções cancelados e estão a caminho do Porto para se apresentarem às ordens de Sérgio Conceição.