Jogo com Rio Ave resulta em 4 mil euros de multas à SAD do FC Porto

A SAD do FC Porto foi multada em 4 mil e 4 euros por várias infrações registadas no decurso do encontro com o Rio Ave, referente à 24.ª jornada da Liga NOS, a última antes de ter sido decretada a interrupção competitiva devido ao coronavírus.





Segundo o comunicado do Conselho de Disciplina da FPF, os dragões cometeram três infrações, com custos de 1.275 euros, 1.913 e 816. Em causa está o comportamento incorreto do público, através de cânticos insultuosos visando a Liga e o Benfica e da posse de artigos de pirotecnia, uma vez que "aos 21 minutos deflagrou uma tocha luminosa na bancada sul", onde se encontravam adeptos portistas. O FC Porto também foi multado por inobservância de outros deveres.