Jogo solidário na Póvoa de Varzim com craques da bola

Sábado e domingo terá lugar na Póvoa de Varzim um evento solidário que terá como ponto alto um jogo de futebol entre jogadores/antigos craques, no Estádio Municipal, a partir da 11 horas de sábado. A iniciativa contempla outra atividades, como um quiz de futebol, um jogo falado com a transmissão da final do Euro'2016 e uma tertúlia subordinada ao tema "O futebol dos nossos sonhos vs A indústria do futebol".





Os valores angariados revertem a favor do MAPADI (Movimento de Apoio de Pais e Amigos do Dimuído Intelectual). Crianças até 12 anos pagam 1 euro e o restante público 2 euros. Entre os craques esperados estão João Tomás, Miguelito, Sérgio Organista, Paulo Alves, Vítor Paneira, Danielson, Cândido Costa, Frechaut, Pedro Mendes, Fernando Meira, Zé Gomes, Jaime Júnior, Fabinho, Hugo Monteiro, Moreira de Sá, Silvério, Ismael, Bruno China, Jorge Monteiro, Alexandre, Lemos e Joaquim Jorge, entrou outros.