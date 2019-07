Jogos com o Krasnodar serão transmitidos pela Sport TV

Os dois encontros do FC Porto na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, diante do Krasnodar, marcados para 7 e 13 de agosto - primeiro na Rússia e depois no Dragão -, serão transmitidos pela Sport TV. A informação da transmissão destas duas partidas, agendadas para as 18 e 20 horas, respetivamente, já consta do guia TV da estação desportiva por subscrição.





Lembre-se que as partidas da fase de grupos da Champions serão transmitidas pela Eleven Sports e pela TVI.