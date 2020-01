Jonathan David de novo no radar

O FC Porto voltou ontem a ser associado a Jonathan David, médio-ofensivo de 19 anos, do Gent, da Bélgica. A notícia do Voetbal Nieuws deu conta do desejo deste canadiano em mudar de ares no final da época. Além dos dragões, também o Ajax foi apontado como clube interessado no jovem com um valor de mercado a rondar os 20 M€.