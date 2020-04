Jonathan David volta ao radar do FC Porto

O nome de Jonathan David foi, mais uma vez, colocado na rota do FC Porto. Depois de, no passado, o avançado canadiano ter estado no radar dos dragões, sendo apontado como possível reforço, o rumor voltou a surgir, desta feita por intermédio do 'Corriere dello Sport'.





No entanto, os azuis e brancos não são os únicos interessados no dianteiro do Gent. Na verdade, a concorrência é bastante apertada, dado que o Inter Milão, o AC Milan, o Arsenal, o Lyon, o Ajax e o Borussia Dortmund também estarão atentos ao jogador, segundo revela a mesma fonte.