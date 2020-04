Jorge Andrade: a proposta que nunca avançou do Benfica e a mudança para o FC Porto

Jorge Andrade foi do Estrela da Amadora para o FC Porto, acabando por se afirmar de azul e branco, mas a história poderia ter sido diferente. Tudo porque houve a possibilidade de mudar-se para o o rival Benfica.





"Quando fui para o FC Porto, as coisas estavam difíceis. A negociação com o Estrela estava difícil. O Estrela também tinha proposta do Benfca, mas o Benfica não conseguiu avançar. O Chaínho ligava todos os dias. A dizer que tinha que vir. Depois também ligou o Fernando Santos e toda a gente fez força para ir para lá. Foi fácil porque já tinha trabalhado com eles muito tempo. Isso tornou tudo mais fácil. A adaptação no Porto é que não é fácil. Estava na expectativa, entre o sucesso do Hilário, do Chainho, ou o insucesso dos outros colegas que não jogaram tanto. Fui para o FC Porto e foi um ano estranho. Começou a chover de setembro até abril ou maio. Choveu seguido. E nós perguntámos se era sempre assim. 300 km faz muita diferença... E, por isso, a nossa forma de passar o tempo era estarmos juntos e existia um espírito muito forte de jogadores que vieram do penta com novos jogadores que vieram para a renovação. Resultou muito bem porque tive o apoio de gente maravilhosa", lembrou à FC Porto TV.