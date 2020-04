Jorge Andrade e o caso com Deco: «Não fui prudente e entrei no espírito de treino»

Jorge Andrade e Deco foram os protagonistas de um caso que correu o Mundo, no longínquo ano de 2004, num jogo entre Deportivo e FC Porto, nas meias-finais da edição da Liga dos Campeões que os dragões acabariam por vencer.





Os antigos companheiros de equipa nos azuis e brancos envolveram-se numa pequena 'discussão' e o defesa-central acabou por ser expulso. Um lance que ainda hoje lembra, sobretudo porque, garante, também não há quem o deixe esquecer."Isso foi em 2004. Desde aí e desde que me levanto até ir dormir há sempre alguém que me fala sobre isso", atirou, entre risos, em declarações à FC Porto TV. "Foi uma situação que se fazia nos treinos no FC Porto e que não havia problema. Só que ali não era treino. Esse árbitro também apitou a final do europeu em 2004. Foi um duplo azar com esse árbitro. Não consegui ganhar nenhum jogo com ele. Mas acho que ali eu é que não fui tão prudente", lembrou, reiterando que podia ter tido mais cuidado."Tinha de ter sido mais prudente e não entrar no clima de treino. Vi o Deco a reclamar e fui lá ver se ele se levantava. E a verdade é que aquilo decidiu um pouco o destino da nossa equipa porque mexemos muitas peças para o segundo jogo e na Champions todos os pormenores contam. Numa meia-final não é normal acontecer. E com ex-colegas pensei que o árbitro podia ter sido um pouco mais leve e ter levado aquilo para um amarelo que já daria para jogar a segunda mão", recordou.