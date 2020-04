Jorge Andrade: «Sérgio Conceição ficará na história do FC Porto»

Jorge Andrade partilhou balneário com Sérgio Conceição, mas é do lado de fora que tem acompanhado a caminhada do agora técnico no banco dos azuis e brancos. Um percurso que lhe merece rasgados elogios e que, aliado àquilo que o treinador já havia feito enquanto jogador, não lhe deixa margem para dúvidas: Conceição "vai ficar na história do FC Porto".





"O Sérgio Conceição merece toda a ajuda do Mundo. Ele sente, até demasiado, as cores do clube e muitas vezes é prejudicado por isso. Temos que ajudar a que o espírito fique mais leve. É uma pessoa que vai ficar na história, como jogador e treinador", apontou, à FC Porto TV, o antigo jogador dos dragões, que estendeu também as palavras positivas à estrutura dos dragões."Continuam ainda presentes a ensinar os mais novos. Adaptaram-se às novas tecnologias, aos novos tempos e estão ainda presentes. Na nossa altura, tínhamos pessoas como o Domingos Pereira, que faziam tudo por nós. Por isso, não lembro só os grandes craques, mas também a estrutura que se conseguiu adaptar e até hoje está presente", sublinhou.