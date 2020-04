Jorge Costa explicou a origem do 'bicho'

Jorge Costa é um símbolo do FC Porto e a forma muitas vezes impetuosa com que se entregava ao jogo valeu-lhe a alcunha de 'bicho'. O antigo capitão dos dragões explicou na FC Porto TV quem lhe colocou o rótulo pelo qual se tornou conhecido no balneário e entre os amigos.





"Não é pela cara... (risos). Foi o Fernando Couto, talvez pela minha forma de jogar, a minha entrega ao jogo. O Fernando é que poderia explicar, mas acho que era isso, eu era um animal, era um bicho, era alguém que dava tudo o que tinha dentro do campo", referiu o antigo central, que revelou ter sido a conquista da Taça UEFA o momento mais marcante da sua carreira.