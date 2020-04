Jorge Costa: «Há um FC Porto antes e outro depois de Pinto da Costa»

Um dia após se cumprirem 38 anos desde a primeira vitória de Jorge Nuno Pinto da Costa em eleições para a presidência do FC Porto, Jorge Costa e Vítor Baía foram surpreendidos com a presença do ainda líder dos dragões em mais um programa "FC Porto em Casa", da FC Porto TV.





No entanto, ainda antes da entrada em cena do presidente dos azuis e brancos, o antigo defesa-central deixou rasgados elogios a Pinto da Costa."Há um FC Porto antes e um após Pinto da Costa. Na altura, antes da entrada de Pinto da Costa, tinha 10 anos, não tenho recordações do que era antes. Mas sabendo tudo o que era, porque entretanto estamos informados, reconheço como qualquer portista que o FC Porto após Pinto da Costa se tornou neste Porto de hoje em dia. Um clube à escala mundial, um clube com sucesso nacional e internacional. Hoje está de parabéns, mas acho que alguém como ele está de parabéns diariamente", apontou.