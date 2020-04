Jorge Costa viu a saída para Inglaterra como uma "traição"

Jorge Costa teve uma carreira quase toda dedicada ao FC Porto, onde começou nas camadas jovens. Muitos anos depois de ter abandonado o futebol, o antigo capitão não esquece o momento em que foi emprestado ao Charlton, de Inglaterra, depois de um desentendimento com Octávio Machado, na sequência do célebre episódio da braçadeira. Algo que lhe deixou uma certa mágoa, até porque nunca quis sair do FC Porto... e não faltaram clubes interessados nos seus serviços.





"O Vítor Baía sabe que tive várias oportunidades para sair do FC Porto para grandes clubes, recusei sempre, porque estava em casa, estava bem, sentia-me em casa. Por opção, fiquei sempre no FC Porto e quando saí em 2001 para Inglaterra vi aquilo quase como uma traição, por toda a minha dedicação, todos os anos de amor em campo, tudo aquilo que eu dei, senti-me injustiçado, mas felizmente foram coisas fantásticas aquelas que experimentei no melhor campeonato do mundo", lembrou Jorge Costa, na FC Porto TV, satisfeito por ter voltado ao Dragão para ajudar às grandes conquistas sobre o comando de José Mourinho.