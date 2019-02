Jorge está de saída do FC Porto para o Santos

O lateral-esquerdo Jorge está de saída do FC Porto e vai representar o Santos, do Brasil. O defesa, de 22 anos, chegou ao Dragão por empréstimo do Monaco mas nunca convenceu Sérgio Conceição, razão pela qual vai finalmente regressar ao seu país natal, isto depois de longas semanas de rumores que o colocavam na mira de vários interessados.O Flamengo, onde Jorge fez a sua formação, a dada altura parecia estar na frente da corrida, mas afinal é o Santos que está prestes a concluir o fumo branco para garantir um reforço pedido pelo técnico Jorge Sampaoli. O emblema que está a competir no Campeonato Paulista e na Taça Sul-Americana tem sentido grandes dificuldades no flanco esquerdo do sector recuado pelas más exibições de Orinho. Felipe Jonatan, do Ceará, está na mira como alvo de futuro, mas Jorge Moraes dá garantias imediatas o negócio está iminente.Precisamente pelo facto de a SAD já ter determinado a sua saída e não fazer parte dos planos de Sérgio Conceição, Jorge foi colocado a trabalhar com a equipa B até o processo estar encerrado. Uma decisão tomada pela estrutura sem relação com o comportamento disciplinar do jogador. O protagonismo assumido por Alex Telles, a chegada de Wilson Manafá na janela de inverno e a possibilidade de Mbemba poder cobrir o lado esquerdo da defesa tornaram Jorge naturalmente excedentário, pelo que a saída tornou-se a decisão mais interessante para todas as partes.Tendo sido contratado em cima do fecho do mercado de verão, Jorge realizou apenas três jogos pela equipa principal do FC Porto (com mais dois encontros pela equipa B). Foi titular contra Vila Real (Taça de Portugal), Varzim (Allianz Cup) e atuou durante 17' na Liga dos Campeões, frente ao Galatasaray. O brasileiro, que está vinculado ao Monaco até 2021 e cuja aquisição do passe custaria oito milhões aos dragões, está prestes a deixar o futebol português sem sequer ter feito a estreia para o campeonato.