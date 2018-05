R - Que balanço faz desta sua primeira experiência na 1.ª Liga?

JF – Faço um balanço positivo. Tive bastantes jogos bons e penso que demonstrei qualidade e maturidade. Não foram 13 jogos perfeitos, mas trabalhei, cresci, penso que deixei uma boa imagem, ajudei a equipa a fazer um bom campeonato e a valorizar-se e correspondi – ou até superei – as minhas expectativas e as que o clube depositou em mim.

+ Foi para o Tondela em janeiro. Sair da equipa B do FC Porto nessa altura para a 1.ª Liga já estava traçado há muito tempo?

JF – Tinha esse objetivo a curto/médio prazo. A transferência ocorreu mesmo no final do mercado. A situação apareceu, conversei com as pessoas que gerem a minha carreira e entendemos que era o momento certo para dar o salto, até para eu ver se estava preparado. Precisava de um contexto diferente para me avaliar. Penso que acabou por correr bem.

+ Quais foram as maiores diferenças que encontrou entre o futebol da 2.ª e o da 1.ª Liga?

JF – Eu jogava numa equipa com um futebol diferente da maioria das da 2ª Liga e fui para o Tondela onde, normalmente, se defende mais do que se ataca. Jogar contra os melhores jogadores e defrontar equipas que pensam o futebol de outra forma ia obrigar-me a aprender a reagir nessas novas situações de jogo. Seguramente, no futuro, estarei mais bem preparado. Na 1ª Liga há maior intensidade, principalmente nos duelos. A pressão exercida ao portador da bola é maior, o que obriga a que todas as decisões tenham de ser tomadas mais depressa. Para os defesas, a leitura de jogo tem de ser muito mais rápida, assim como os apoios. Tive um ajuda incrível do míster Pepa e do Ricardo Costa. Deixe-me contar-lhe um episódio: eu gosto de rever os meus jogos, sou um autocrítico. O meu primeiro jogo a titular foi contra o Sporting e, no lance do 1-1, fui à linha com o Acuña, ele tirou cruzamento e deu golo do Bas Dost. O Pepa tinha-me alertado para isso. Sempre que eu saísse da minha posição ou ganhava a bola ou fazia falta. Tentei jogar limpo e o cruzamento saiu. Eu sabia o que tinha de fazer, mas com este erro, seguramente, vou aprender mais depressa.

+ Fale-me um pouco dos conselhos que o Pepa e o Ricardo Costa lhe deram...

JF – O Pepa chamou-me várias vezes à parte para corrigir alguns aspetos do jogo e sempre me disse que mais valia errar no treino do que no jogo. Por vezes, os jogadores mais novos pensam que o treinador lhes está a dar na cabeça quando os corrige, mas eu sempre tive o hábito de encarar essas situações como críticas construtivas e não como puxão de orelhas. O Ricardo teve a mesma escola que eu e tive a felicidade de ser companheiro de quarto dele. Até porque conhece muito bem os avançados da 1ª Liga, foi-me dando muitas ajudas sobre como eles se posicionam ou como eu devia fazer a marcação.

+ A tranquilidade que o Tondela tinha na tabela foi um fator que o ajudou a fazer muitos jogos?

JF – Talvez, mas o principal fator para o meu sucesso foi mesmo o grupo de trabalho. Foi a minha primeira experiência fora da minha zona de conforto, não sabia o que ia encontrar mas desde o início senti-me sempre um deles. Esse espírito deu-me muita confiança.

+ Esse espírito pode ajudar o Tondela a fixar-se na 1.ª Liga?

JF – Há capacidade para isso e muito mais. Se mantiverem esta postura, o clube vai crescer.



«Reação ao erro é fundamental»



R - Como foi a semana antes do jogo com o Sporting? Ia estrear-se a titular na 1.ª Liga…



JF – Senti-me sempre bem. Um jogador tem de se preparar mentalmente, principalmente para a reação ao erro. Isso é fundamental para não se estragar o resto do jogo. Acreditei que ia estar tranquilo, que podia fazer um bom jogo e que, com o passar dos minutos, ia ganhar maior confiança. No lance do 1-1 tive logo noção de que falhei ou que podia ter feito melhor. A equipa deu-me força, apoiou-me e senti-me sempre vivo, até porque já tinha anulado outros lances importantes.



«Na Luz ninguém inventou»







JF – Estávamos a passar uma fase boa. Não perdíamos há quatro jogos, a equipa estava confiante, não tinha medo de ter bola, estava a praticar um bom futebol. Essa vitória é daqueles jogos marcantes em qualquer carreira. Sofremos um golo muito cedo e podíamos ter ido abaixo, até por temer um resultado pesado, mas mantivemo-nos serenos. Sabíamos que íamos ter oportunidades. Tivemos mérito em criar bons lances. Analisámos bem o adversário, sabíamos os pontos fracos do Benfica e sabíamos o que tínhamos de fazer para lhes criar problemas. Aí dou muito mérito à equipa técnica e aos jogadores. Cada um de nós sabia bem que tarefas tinha de fazer e ninguém inventou. Houve uma harmonia perfeita como se comprova pelo resultado.