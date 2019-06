Jorge Fernandes ruma aos turcos do Kasimpasa

É oficial. Jorge Fernandes vai jogar no Kasimpasa na temporada 2019/20, por empréstimo do FC Porto, com quem tem contrato até 2021. O defesa-central, de 22 anos, esteve cedido pelo FC Porto ao Tondela e, agora, vai abraçar um novo projeto no referido clube da 1.ª Liga da Turquia.





"Nova etapa, novos desafios! Muito feliz por esta oportunidade. Vou honrar esta camisola. Obrigado Kasimpasa", escreveu Jorge Fernandes na sua conta de Instagram.O Kasimpasa, onde jogou o também defesa-central português Josué Sá, terminou o último campeonato no 14.º lugar.