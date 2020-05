Jorge Filipe Correia: «José Fernando parece que não quer participar já em eleições...»

Jorge Filipe Correia, representante da Lista de Jorge Nuno Pinto da Costa que falou aos jornalistas à saída do Dragão, após definidos os moldes em que irá decorrer o ato eleitoral e depois de ficar conhecida a ordem das listas, deixou reparos a José Fernando Rio.





"A reunião correu de forma cordial. Há algo que nos deixa surpreendidos. Ao contrário da maioria das listas que se apresenta a sufrágio, houve uma lista, a do candidato José Fernando Rio, que parecia que não queria participar já em eleições. Quando todos os candidatos têm intenção de ir a votos o mais rápido possível. E aproveitou um pretexto que está acautelado, porque se se opta pela data de 6 ou 7 de junho, opta-se por uma circunstância que é a 3ª fase de desconfinamento. Essa é uma resolução que perspetiva que, com cautela, seja possível arealização de alguns eventos. Respeitando distâncias, evitando concetrações excessivas, mas o que fica claro é o facto de a partir de 1 junho entrarmos numa fase em que, apesar de tudo, alguns eventos e concentrações poderão ser permitidas. Ora, é surpreendente que um candidato que quer ir a votos, não queira ir logo a eleições", apontou, explicando, de seguida, por que razão é que o ato eleitoral não pode ser novamente adiado."E apresenta aqui alguns pretexto notavelmente dilatórios que fariam arrastar a eleição. Já estamos com dois meses de atraso. Decorrendo em junho, atrasaremos quase em 3 meses os calendários normais. Se adiássemos, criava outros problemas. A direcção está em gestão corrente até nova eleição. Há aqui alguma urgência. Até para nomear os representantes do FC Porto na SAD", frisou.Jorge Filipe Correia adiantou, também, que é possível que haja uma reclamação contra duas das listas candidatas ao Conselho Superior. "Aflorou-se uma hipótese de poder haver uma eventual reclamação em relação a duas das listas do Conselho Superior, mas essa é uma situação que ficará para análise posterior, após a publicação do despacho que designa o dia das eleições. E percebemos uma vontade, e é um apelo que a recandidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa faz, de realizar o ato em dois dias. E isso tem em vista duas circunstâncias primordiais: possibilitar a maior participação de pessoas e ainda por cima com a possibilidade de, com maior distensão, que o ato pudesse decorrer de forma mais escorreita, evitando concentrações excessivas", finalizou.