Jorge Jesus: «Bom ano para Sérgio Conceição ganhar tudo porque eu não estou em Portugal»

Jorge Jesus elogiou Sérgio Conceição, em entrevista concedida à Sport TV, e aconselhou o técnico portista a conquistar tudo este ano porque depois "se eu estiver em Portugal não ganha as quatro provas", avisou JJ, em tom bem humorado. "Sei que ele quer vencer as quatro provas em Portugal. Este é um bom ano para isso, porque eu não estou em Portugal", gracejou o treinador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, que ainda assim elogiou o antigo extremo."Conheço o caráter e a paixão dele pelo jogo. Um dos princípios que tens de ter na vida, em qualquer atividade, é a paixão. Ele tem. É um líder que não foi fabricado, está no seu ADN. Portanto, tem de continuar a fazer o seu projeto", defendeu JJ, que distinguiu os três grandes quando falou na questão da luta pelo campeonato nacional."Ser campeão no FC Porto, que está habituado a ganhar tudo, o Benfica está habituado a ganhar tudo, isso não é relevante. Ser campeão no Sporting já é relevante", reconheceu Jesus.